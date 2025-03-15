Murat Yıldırım ile Eva Green’in başrolü paylaştığı ‘Ağaçlar’ filminden ilk kareler geldi
Murat Yıldırım’ın başrolü Fransız aktris Eva Green’le üstlendiği “Ağaçlar” filminden ilk kareler ortaya çıktı.
Başrollerini Murat Yıldırım ile Fransız oyuncu Eva Green’in üstlendiği “Ağaçlar” filminin çekimlerine geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’da başlanmış, Mardin’de devam edilmişti. Filmin büyük bölümü tamamlandı.
Başrolleri Murat Yıldırım ve ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in paylaştığı filmden ilk kareler geldi. Murat Yıldırım, rol arkadaşı Eva Green ile setten ilk kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncu, paylaşımında, Green'e "Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum" diye seslendi.
Murat Yıldırım, filmin yönetmeni Bahman Ghobadi'ye ise "Ve sen Bahman... Bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" sözleriyle teşekkür etti.