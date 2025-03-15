Murat Yıldırım ile Eva Green’in başrolü paylaştığı ‘Ağaçlar’ filminden ilk kareler geldi

Murat Yıldırım, filmin yönetmeni Bahman Ghobadi'ye ise "Ve sen Bahman... Bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" sözleriyle teşekkür etti.