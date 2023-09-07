Murat Yıldırım'ın Teşkilat dizisindeki yeni partneri belli oldu

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'a yeni bir oyuncu daha katıldı. Murat Yıldırım'ın partneri Deniz Baysal diziden ayrılmıştı. Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu.

Aybüke Pusat kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri oldu. Pusat, diziye Neslihan rolü ile katıldı.

Pusat dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay’la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan’a hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olmuştu.

Dizide babası Çetin eski bir büyükelçi olan, çok iyi eğitimli Neslihan, Bosna’da Ömer (Murat Yıldırım) sayesinde saldırıdan kurtulmuştur. Bosna’daki saldırı sonrasında düşmanla sahada da mücadele edebilecek bir ekip kurulması kararı alınır. Neslihan‘ın bu yeni ekibi kurma görevini üzerine alır. Sahadaki liderlik içinse aklında Ömer Atmaca vardır. Bir MİT efsanesi olan Ömer ile yıllar önce kaybettiği annesinin acısını kalbinde taşıyan Neslihan arasında zaman içinde yakınlaşma yaşanacak.