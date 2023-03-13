Müzisyen Melek Mosso evleniyor

Melek Mosso iki yıl önce tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç’tan evlilik teklifi aldı. Mosso da teklife “Evet” cevabını verdi. O anı Instagram hesabından yayınlayan Melek Mosso’ya tebrik mesajları yağdı.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞMIŞLARDI

Serkan Sağdıç, Melek Mosso’nun ‘Kirpiklerin’ isimli şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan ikilinin arkadaşları kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.