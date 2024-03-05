Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında? Necla Karahalil ne iş yapıyor?

Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

1987 Ağustos Tekirdağ doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada okudu. Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Tasarım Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra grafik tasarım ile tekstili birleştirerek koleksiyonlar hazırladı.

Çocukluğundan beri yemek yemeye çok düşkün olduğunu ve balık etli biri olduğunu söyleyen Necla Karahalil önce yürüyüşlere başladığını söyledi. Etkilerini gördükçe bundan motive olan Karahalil daha sonra egzersiz sonrası fit yemek tariflerine ilgi duymaya başladı.

Üniversitede aynı zamanda pilatesle tanışan Necla Karahalil pilatesi çok sevdi. Uzun yıllar araştırarak evde kendi yapmaya devam etti. İşin temelini öğrenmek için Koray Yağmur hocadan eğitimler almaya başladı.

Necla Karahalil şuanda pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmektedir. Pilates eğitmeni Necla Karahalil'in Youtube platformu üzerinde 39 videosu ve 2,78 Bin abonesi bulunmaktadır.