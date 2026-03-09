Nehir Erdoğan'dan tükenmişlik sendromu itirafı: “Toparlanma sürecim biraz uzun sürdü”
Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan’ın katıldığı basın toplantısındaki samimi itirafları bugün magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Uzun bir aradan sonra HBO Max’in yerli orijinal yapımı “Mira” ile setlere dönen Erdoğan, geçmişte yaşadığı zorlu süreçleri ve nasıl iyileştiğini ilk kez bu kadar net bir dille anlattı.
Nehir Erdoğan’ın "Mira" dizisinin basın toplantısındaki bu samimi açıklamaları, aslında bir dönemin dizi sektörü koşullarının oyuncular üzerinde bıraktığı derin izleri ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koydu. Maslak’ta gerçekleşen toplantıda Erdoğan, hem yeni imajı hem de mental sağlığına dair verdiği mücadeleyle dikkat çekti.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, her gün sebepsiz yere ağladığı bir dönemden geçtiğini ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle doktora gittiğinde "tükenmişlik sendromu" teşhisi aldığını paylaştı.
Haftanın yedi günü çalışmanın bir oyuncu için sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erdoğan, bu süreci aşmak için doğaya sığındığını ve köy hayatının kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.
Sakin bir yaşamı tercih ederek köye yerleşen oyuncu, orada bahçe işleriyle uğraşmanın ve durmanın kendisini toparladığını, kısa saçlı yeni imajının da bu özgürleşme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.