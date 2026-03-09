Nehir Erdoğan'dan tükenmişlik sendromu itirafı: “Toparlanma sürecim biraz uzun sürdü”

Nehir Erdoğan’ın "Mira" dizisinin basın toplantısındaki bu samimi açıklamaları, aslında bir dönemin dizi sektörü koşullarının oyuncular üzerinde bıraktığı derin izleri ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koydu. Maslak’ta gerçekleşen toplantıda Erdoğan, hem yeni imajı hem de mental sağlığına dair verdiği mücadeleyle dikkat çekti.