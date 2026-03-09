Zendaya ve Tom Holland'ın Spider-Man filmindeki rol arkadaşı, evlilik iddialarını güçlendirdi
Zendaya ve Tom Holland’ın yıllardır büyük bir gizlilikle yürüttükleri ilişkileri hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü stilist Law Roach’un çiftin gizlice evlendiğini öne sürmesinin ardından, rol arkadaşları Liza Colón-Zayas’ın sosyal medya paylaşımı "evlilik" söylentilerini yeniden güçlendirdi.
Zendaya ve Tom Holland’ın evlilik iddiaları hakkında resmi bir onay bekleyen hayranlar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Serinin yeni filmi Spider-Man: Brand New Day'in kadrosuna katılan Liza Colón-Zayas, dikkat çeken bir harekette bulundu. Colón-Zayas, Instagram hikayesinde Law Roach’un çiftin sessizce dünya evine girdiğine dair iddiasını içeren bir gönderiye yer verdi. Emmy ödüllü oyuncu, bu paylaşıma hem Zendaya’yı hem de Holland’ı etiketleyerek bir kalp emojisi ekledi.
“DÜĞÜN ÇOKTAN GERÇEKLEŞTİ”
Bu süreci başlatan olay ise, stilist Law Roach’un 1 Mart’taki 2026 Aktör Ödülleri (Actor Awards) kırmızı halısında yaptığı açıklamalar olmuştu. Roach, Access Hollywood muhabirine verdiği demeçte, "Düğün çoktan gerçekleşti," diyerek şaşkınlık yaratmış ve ardından "Kaçırdınız," sözlerini eklemişti.
Muhabirin şaşkınlıkla yönelttiği "Bu doğru mu?" sorusuna ise Roach, gülerek "Çok doğru" yanıtını vermişti. Stilist aynı akşam bir başka mecrada da "Düğün bitti, üzgünüm" ifadelerini kullanarak iddiasını yineledi.
Haberimiz ilginizi çekebilir: Zendaya ve Tom Holland evlendi: Stilist Law Roach'tan şaşırtan iddia
AİLELERİN VE ÇİFTİN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Henüz ne Zendaya ne de Tom Holland bu iddiaları doğrulamadı. Zendaya’nın annesi Claire Stoermer ise 2 Mart’ta kızı hakkındaki haberlere dolaylı bir tepki gösterdi. Stoermer, Roach’un röportajından bir kesiti paylaşarak sadece "Gülüşü.... 😂"(Roach’un gülüşü) notunu düşmekle yetindi.
“BU BİZİM MESELEMİZ”
Çift, ilişkilerini her zaman kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor. Tom Holland, 2023 yılında The Hollywood Reporter'a verdiği bir demeçte bu konudaki tavrını şu sözlerle özetlemişti:
"İlişkimiz, inanılmaz derecede korumacı olduğumuz ve mümkün olduğunca kutsal tutmak istediğimiz bir şey. Bunu kimseye borçlu olduğumuzu düşünmüyoruz, bu bizim meselemiz ve kariyerlerimizle hiçbir ilgisi yok."
Fotoğraf: Instagram/ @tomholland2013