Zendaya ve Tom Holland'ın Spider-Man filmindeki rol arkadaşı, evlilik iddialarını güçlendirdi

“BU BİZİM MESELEMİZ”



Çift, ilişkilerini her zaman kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor. Tom Holland, 2023 yılında The Hollywood Reporter'a verdiği bir demeçte bu konudaki tavrını şu sözlerle özetlemişti:



"İlişkimiz, inanılmaz derecede korumacı olduğumuz ve mümkün olduğunca kutsal tutmak istediğimiz bir şey. Bunu kimseye borçlu olduğumuzu düşünmüyoruz, bu bizim meselemiz ve kariyerlerimizle hiçbir ilgisi yok."



Fotoğraf: Instagram/ @tomholland2013