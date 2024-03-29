Nejat İşler: Ben her gün ölümü düşünüyorum
Oyuncu Nejat İşler, Dünya Tiyatro Günü için katıldığı etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Yaşanan tatsız olaylardan dolayı futbola küstüğünü söyleyen İşler, "Ben her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri" dedi.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nejat İşler, “Dünya Tiyatro Günü’nde yapılacak en güzel şey, tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım. Burası benim ustamın tiyatrosu. Geldim, güzel de bir oyun seyrettim” dedi.
"STADA DAHİ GİDESİM YOK"
Futbola olan ilgisiyle bilinen Nejat İşler’e Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan tatsız olaylarla ilgili ne düşündüğü soruldu. İşler, futbola küstüğünü söyledi:
“Bizim ne düşündüğümüz pek önemli değil, artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada dahi gidesim yok. Adamın biri çıkıp gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm.”
"BEN HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM"
Bir dönem Gümüşlükspor’un başkanlığını yapan ve fanatik bir Fenerbahçeli olmasıyla da bilinin İşler, “Amatördeyken rahattım, orada işler temizdi. Buralar karışık. Top değil başka şeyler oynanıyor. Ben her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz, o yüzden bıraksınlar bu işleri” dedi.
Oyuncu, “Mutlu musunuz?” sorusunu da “Değilim. Mutluluk uzak bir ülke” diye yanıtladı.