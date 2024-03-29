Nejat İşler: Ben her gün ölümü düşünüyorum

"BEN HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Bir dönem Gümüşlükspor’un başkanlığını yapan ve fanatik bir Fenerbahçeli olmasıyla da bilinin İşler, “Amatördeyken rahattım, orada işler temizdi. Buralar karışık. Top değil başka şeyler oynanıyor. Ben her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz, o yüzden bıraksınlar bu işleri” dedi.