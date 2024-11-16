Neslihan Atagül: 24. haftadan bildiriyorum
Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Instagram hesabından yeni hamilelik pozlarını yayınladı.
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Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bebek bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.
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Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Kara Sevda gibi dizilerin başarılı oyuncusu Neslihan Atagül, yeni hamilelik pozlarını 14,6 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından paylaştı.
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24 haftalık hamile olan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte verdiği pozları sosyal medyada çok konuşuldu.
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Oyuncunun hamilelik pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.