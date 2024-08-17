Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara 2 yaşına girdi. Neslihan Alkoçlar'ın kardeşi Aslışah Alkoçlar doğum gününden kareler yayınladı.

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Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi - Resim : 1

2015 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Alara adında bir kızları, Emir Aras adında da bir erkek çocukları var.

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Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi - Resim : 2

Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, kızlarının yeni yaşını kutladı. 

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Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi - Resim : 3

6 yaşına giren Alara'nın doğum günü partisinden fotoğrafları teyzesi Aslışah Alkoçlar paylaştı.

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Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi - Resim : 4

Pembe çiçeklerle süslenmiş masa ve konsepte uygun giyilen pembe kıyafetler dikkat çekti. 