Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara, 6 yaşına girdi
Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara 2 yaşına girdi. Neslihan Alkoçlar'ın kardeşi Aslışah Alkoçlar doğum gününden kareler yayınladı.
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2015 yılında evlenen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Alara adında bir kızları, Emir Aras adında da bir erkek çocukları var.
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Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, kızlarının yeni yaşını kutladı.
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6 yaşına giren Alara'nın doğum günü partisinden fotoğrafları teyzesi Aslışah Alkoçlar paylaştı.
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Pembe çiçeklerle süslenmiş masa ve konsepte uygun giyilen pembe kıyafetler dikkat çekti.