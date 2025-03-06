Nesrin Cavadzade gönlünü Pamir Pekin'e mi kaptırdı?
Magazin dünyası yeni bir aşk hadisesi ile çalkalanıyor. Aynı dizide rol alan Nesrin Cevadzade ile Pamir Pekin'in aşk yaşadığı iddia edildi.
'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Nesrin Cevadzade'nin adı bu sefer aşk iddialarıyla magazin gündeminde.
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, Nesrin Cevadzade ile yakışıklı oyuncu Pamir Pekin'in aşk yaşadıklarını iddia etti.
'BANA GELEN SET DEDİKODUSU BÖYLE'
Üstündağ, ''Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart'ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.'' şeklinde konuştu.
Aşk dedikodularının çıktığı Pamir ve Cevadzade, sosyal medyada birbirini takip ediyor.