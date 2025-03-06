Nesrin Cavadzade gönlünü Pamir Pekin'e mi kaptırdı?

Magazin dünyası yeni bir aşk hadisesi ile çalkalanıyor. Aynı dizide rol alan Nesrin Cevadzade ile Pamir Pekin'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 3
Nesrin Cavadzade gönlünü Pamir Pekin'e mi kaptırdı? - Resim : 1

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Nesrin Cevadzade'nin  adı bu sefer aşk iddialarıyla magazin gündeminde.

2 / 3
Nesrin Cavadzade gönlünü Pamir Pekin'e mi kaptırdı? - Resim : 2

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, Nesrin Cevadzade ile yakışıklı oyuncu Pamir Pekin'in aşk yaşadıklarını iddia etti.

3 / 3
Nesrin Cavadzade gönlünü Pamir Pekin'e mi kaptırdı? - Resim : 3

'BANA GELEN SET DEDİKODUSU BÖYLE'

Üstündağ, ''Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart'ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.'' şeklinde konuştu.

Aşk dedikodularının çıktığı Pamir ve Cevadzade, sosyal medyada birbirini takip ediyor.