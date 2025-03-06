Nesrin Cavadzade gönlünü Pamir Pekin'e mi kaptırdı?

'BANA GELEN SET DEDİKODUSU BÖYLE'

Üstündağ, ''Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart'ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.'' şeklinde konuştu.

Aşk dedikodularının çıktığı Pamir ve Cevadzade, sosyal medyada birbirini takip ediyor.