Nesrin Cavadzade, havuz sezonunu açtı
Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade tatil için gittiği İbiza'da havuz sezonunu açtı.
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Geçtiğimiz ay kendi gibi oyuncu arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlayan ancak kısa bir süre önce ayrıldıklarını duyuran Nesrin Cevadzade herkesi şaşırtmıştı.
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Hayranları tarafından çok yakıştırılan çiftin kısa sürede ayrılması hayal kırıklığına neden olmuştu.
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Ayrılığın hemen ardından Nesrin Cavadzade, soluğu İspanya'nın ünlü tatil beldesi Ibiza'da aldı.
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Ünlü oyuncu, tatil sezonunu açarak havuzda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.