Nesrin Cavadzade, havuz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade tatil için gittiği İbiza'da havuz sezonunu açtı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 5
Nesrin Cavadzade, havuz sezonunu açtı - Resim : 1

Geçtiğimiz ay kendi gibi oyuncu arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlayan ancak kısa bir süre önce ayrıldıklarını duyuran Nesrin Cevadzade herkesi şaşırtmıştı.

2 / 5
Nesrin Cavadzade, havuz sezonunu açtı - Resim : 2

Hayranları tarafından çok yakıştırılan çiftin kısa sürede ayrılması hayal kırıklığına neden olmuştu.

3 / 5
Nesrin Cavadzade, havuz sezonunu açtı - Resim : 3

Ayrılığın hemen ardından Nesrin Cavadzade, soluğu İspanya'nın ünlü tatil beldesi Ibiza'da aldı.

4 / 5
Nesrin Cavadzade, havuz sezonunu açtı - Resim : 4

Ünlü oyuncu, tatil sezonunu açarak havuzda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.