Netflix gerçek Squid Game için tarih verdi

Netflix ünlü dizisi Squid Game'e dayanan ve gerçek Squid Game olarak anılan yarışması Squid Game: The Challenge için resmi yayın tarihi açıkladı. Squid Game: The Challenge bu yılın sonlarında izleyici ile buluşacak. Squid Game: The Challenge, Kasım 2023'te yayımlanacak.

Squid Game: The Challenge'ın 10 bölümden oluşacağı ve 456 yarışmacının 4.56 milyon dolarlık büyük ödül için zorlu oyunlara katılacağı belirtiliyor.

Squid Game: The Challenge Birleşik Krallık'ta çekildi. Çekimler sırasında bazı yarışmacıların donma tehlikesi atlattığı, katılımcıların sağlığına önem verilmediği gibi iddialar sık sık basında yer almıştı. Bazı yarışmacıların oyunlar sırasında bayıldığı da iddia ediliyordu.

Netflix bu iddiaları yalanladı ancak Deadline'ın haberine göre yapım incelemeye de alındı.

Squid Game'in dünya çapındaki büyük başarısının ardından Netflix, popüler diziye dayalı birçok yan ürünü duyurdu. Reality şovun yanı sıra Squid Game'in Amerikan uyarlamasının çekileceği de söylentiler arasında yer aldı.