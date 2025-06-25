New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

New York sokaklarından paylaştığı karelerde, Sarıtaş'ın üzerinde "Ali" yazılı bir forma dikkat çekti. Bu detayla oğlunun adını ilk kez açıklayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notunu düştü.