New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

New York'ta tatil yapan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk, ilk çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla beklerken, doğacak oğullarının adını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve başarılı tasarımcı Zeynep Mayruk, anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. 

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New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 2

Bir erkek bebek bekleyen çift, New York tatillerinden yaptıkları paylaşımla oğullarının ismini duyurdu. 

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New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 3

New York sokaklarından paylaştığı karelerde, Sarıtaş'ın üzerinde "Ali" yazılı bir forma dikkat çekti. Bu detayla oğlunun adını ilk kez açıklayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notunu düştü. 

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New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim : 4

Çiftin bu özel duyurusu, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.