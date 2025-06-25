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New York'ta açıkladılar! Tolga-Zeynep Sarıtaş çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu
New York'ta tatil yapan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk, ilk çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla beklerken, doğacak oğullarının adını sosyal medya üzerinden duyurdu.
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Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve başarılı tasarımcı Zeynep Mayruk, anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.
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Bir erkek bebek bekleyen çift, New York tatillerinden yaptıkları paylaşımla oğullarının ismini duyurdu.
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New York sokaklarından paylaştığı karelerde, Sarıtaş'ın üzerinde "Ali" yazılı bir forma dikkat çekti. Bu detayla oğlunun adını ilk kez açıklayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notunu düştü.
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Çiftin bu özel duyurusu, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.