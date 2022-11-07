Nicola Peltz, Selena Gomez'in yeni belgeselini kutlamak için şık pijama partisine ev sahipliği yaptı

Nicola Peltz ve Selena Gomez, Selena'nın yeni belgeseli My Mind & Me'nin yayınlanmasını kutladı. Partide Brooklyn Beckham'da yer alıyordu. Kızlar pembe pijama, mavi topuklu ayakkabı giyerken Brooklyn Beckham beyaz kostümü ile katıldı. Ayrıca, partide Selena'nın arkadaşı Raquelle Stevens, Courtney Lopez ve Ashley Cook'da yer aldı.

Selena Gomez'in yeni belgeseli 'My Mind& Me' yayınlandı. Herkes tarafından merak edilen belgeselin kutlamaları da başladı. Nicola Peltz, ilk kutlama partisini verenlerden oldu. Peltz, evinde bir kutlama partisi gerçekleştirdi. Selena'nın yakın arkadaşlarının da yer aldığı partide Brooklyn Beckham'da yer alıyordu. Brooklyn Beckham, partide kızlara hizmet etti.

Hazırlanan masada taze pembe gül buketleri arasında, serpme atıştırmalıklar ve şekerler ile birlikte lezzetli görünümlü yiyecekler yer alıyordu. Nicola ayrıca Instagram hesabından geceden birkaç kare paylaştı ve etkinliğin şefinin kocası olduğunu açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

Selena Gomez ise geceden bir kaç TikTok paylaştı. Bir videoda da Selena ve Nicola ödül kaldırırken görüldü.

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