Nihal Candan’ın kardeşi Zeynep Su Candan’dan duygusal paylaşım: "Artık doğum günüm yok nihalimle öldüm"

Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesi, yakın çevresi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreni, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Nihal Candan ile birlikte “Candan kardeşler” olarak tanınan Bahar Candan'ın yanı sıra, küçük kardeşleri Zeynep Su Candan da törende yer aldı. Ablasının vefatıyla derin bir acı yaşayan Zeynep Su, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Ablasıyla olan çok sayıda fotoğrafı paylaşan Zeynep Su Candan, bir doğum günü karesine de yer vererek gönderisine şu notu düştü:

“Artık doğum günüm yok, nihalimle öldüm.”

Bu içten mesaj, takipçilerini derinden etkiledi ve kısa sürede binlerce yorum aldı.