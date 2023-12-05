Nikah şahidi olan Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen çiftine 'çocuk' tavsiyesi

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, Cumartesi günü evlendi. Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

"BİR DEVİR KAPANIYOR"



Nikâh sonrası Özge Özpirinçci, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var" dedi.

Umut Evirgen ile Alina Boz'u bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim - Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral Baş - Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya Atay - Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler gibi birçok ünlü isim katıldı.