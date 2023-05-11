Nilüfer'den Kayahan itirafı: Birbirimize kızdık

66 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı ile unutulmaz eserlere imza atan Türk Pop Müziği'nin efsane seslerinden Nilüfer, televizyonda konuk olduğu bir programda, tanışma hikâyelerini anlattı.

"20 YIL BERABER ÇALIŞTIK"

O, beni buldu. 'Eurovision Şarkı Yarışması için bir şarkı yaptım, beraber söyler miyiz?' dedi. Kabul ettim ama şarkı Türkiye elemelerine takıldı. Sonrasında neredeyse 20 yıl beraber çalıştık.

"HASTALIĞINI DUYAR DUYMAZ GİTTİM"

67 yaşındaki şarkıcı, "Niye kavga ettiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Kızdı bana. İşte oldu bir şeyler. Birbirimize kızdık. Başarıyı paylaşmak zordur. Egolar giriyor araya. Duygularımızla hareket eden insanlardık. Kırgınlıklar olabilir. İki taraf da inatçı olunca işler biraz daha uzun sürebiliyor. Ta ki onun rahatsızlığına kadar. Ben hastalığını duyar duymaz gittim. Sonra sık sık görüştük. Kayahan bu işin eziyetini çekmiş bir insan. O şarkıları günler boyu uğraşarak çıkardığını bildiğim için onun bir keyif sürmesini isterdim."