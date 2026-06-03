Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda: İçindeki küçük çocuğu sevdim

Reha Muhtar’ın vefatı, Türkiye'yi yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından medya ve sanat dünyasından pek çok isim taziye mesajı yayımlarken, en dikkat çeken ve duygulandıran açıklamalardan biri de Türk pop müziğinin efsane sesi Nilüfer’den geldi.

2001-2003 yılları arasında yaşadıkları fırtınalı ve derin aşkla magazin tarihinin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin cephesinden gelen bu zamansız veda, geçmişin güzel hatıralarını yeniden gündeme taşıdı.

"İÇİNDEKİ KIRILGAN, HASSAS, KÜÇÜK ÇOCUĞU SEVDİM"

Acı haberin ardından derin bir üzüntü yaşayan ünlü sanatçı Nilüfer, kişisel hesabından yayımladığı, adeta yürek burkan "Elveda" notuyla Reha Muhtar'ın bilinmeyen, naif yönlerine ışık tuttu. Nilüfer, eski hayat arkadaşına şu sözlerle veda etti:

Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda.

AYŞE NAZLI'NIN MANEVİ BABASI

Çiftin birliktelik yaşadığı süreçte, Nilüfer’in 2000 yılında evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar arasında çok güçlü bir bağ kurulmuştu. Ayşe Nazlı’nın, Reha Muhtar’ı "manevi baba" olarak benimsemesi ve Muhtar'ın da ona bir babanın şefkatiyle yaklaşması, bu ilişkinin sadece iki sevgilinin paylaşımı olarak kalmadığını, güçlü aile bağlarına dönüştüğünü de kanıtlar nitelikteydi.