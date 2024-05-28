Nükhet Duru 70'inci yaşını zamansızlık temalı bir partiyle kutladı! Partiye ünlüler akın etti

Partiye; Kenan Doğulu, Beren Saat, Defne Samyeli, Necati Akpınar, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, Nilgün Belgün, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Meltem Cumbul ve Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.