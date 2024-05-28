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Nükhet Duru 70'inci yaşını zamansızlık temalı bir partiyle kutladı! Partiye ünlüler akın etti
Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru, 70'inci yaşını 'Nükhet Duru 7.0' adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutladı.
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Nükhet Duru, 70'inci yaşına görkemli bir partiyle girdi. Nükhet Duru'nun parti teması, zamansızlığını vurgulaması için 'Nükhet Duru 7.0' olarak belirlendi.
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Sanatçının oğlu Cem Masis tarafından organize edilen doğum günü partisine ünlü isimler akın etti.
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Partiye; Kenan Doğulu, Beren Saat, Defne Samyeli, Necati Akpınar, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, Nilgün Belgün, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Meltem Cumbul ve Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.
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