Nurgül Yeşilçay "30 günde 17 kilo verdi" iddiasına cevap verdi

"BİLDİĞİNİZ AÇ KALDIM"

Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan 47 yaşındaki oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını belirtmişti.

Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.