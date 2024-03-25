Nurgül Yeşilçay "30 günde 17 kilo verdi" iddiasına cevap verdi
Son olarak Veda Mektubu dizisinde 'Alanur Yıldız' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay zayıflayarak fit görünüme kavuşmuştu. 30 günde 17 kilo verdiği söylenen oyuncu, bu iddialara açıklık getirdi.
Nurgül Yeşilçay, oyunculuk kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da çok kouşuluyor. Ünlü oyuncu, son olarak verdiği kilolarla ilgili bir Instagram gönderisiyle magazin gündemine geldi.
"2 YILDA 15 KİLO VERDİM"
"30 günde 17 kilo verdiği" iddia edilen bir habere yer veren ünlü isim, "30 günde 17 kilo verilmez kızlar! 2 yılda 15 kilo! Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun, vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullandı.
"BİLDİĞİNİZ AÇ KALDIM"
Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan 47 yaşındaki oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını belirtmişti.
Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.
"SELÜLİTLER İÇİN FİLTRE KAHVE"
Kendi uyguladığı formda kalma yöntemini anlatan Nurgül Yeşilçay, "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.