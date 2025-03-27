Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum

49 yaşınıa giren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından doğum gününe dair esprili bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum - Resim : 1

Asmalı Konak, Veda Mektubu, Aşk ve Ceza, Paramparça gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan ancak son zamanlarda sosyal medya hesabından kısa video paylaşımları yapan Nurgül Yeşilçay 49 yaşına girdi.

2 / 4
Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum - Resim : 2

nlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.

3 / 4
Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum - Resim : 3

"UMUT DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken Nurgül Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

4 / 4
Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum - Resim : 4