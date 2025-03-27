Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum
49 yaşınıa giren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından doğum gününe dair esprili bir paylaşımda bulundu.
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Asmalı Konak, Veda Mektubu, Aşk ve Ceza, Paramparça gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan ancak son zamanlarda sosyal medya hesabından kısa video paylaşımları yapan Nurgül Yeşilçay 49 yaşına girdi.
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nlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.
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"UMUT DOLU YILLARIMIZ OLSUN"
49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken Nurgül Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.
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