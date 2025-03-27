Nurgül Yeşilçay 49 oldu: Mumlarımı gençler için üflüyorum

"UMUT DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken Nurgül Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.