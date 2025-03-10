Nurgül Yeşilçay da Turkish Delight (Türk lokumu) akımına katıldı
Son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan Turkish Delight (Türk lokumu) akımı giderek büyüyor. Bu akıma son olarak Nurgül Yeşilçay da katıldı.
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Türk sinemasının en değerli kadın oyuncularından biri olan Türkan Şoray'ın makyajı şu sıralar sosyal medyada oldukça popüler. Usta oyuncunun filmlerinde sık sık gördüğümüz göz makyajı bir süredir makyajseverlerin gözdesi oldu.
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Onun filmlerdeki benzersiz görünümü TikTok ve Instagram’daki influencer’ların ‘Turkish Delight Make Up’ adıyla makyajını yapmaya başlamasıyla tüm dünyada trend oldu.
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Bu akıma katılanlar da birisi de Nurgül Yeşilçay oldu. Son zamanlarda Instagram hesabından çektiği videolarla gündem olan ünlü oyuncu ‘Turkish Delight" makyajını denedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Daha önce bu akımı ünlü isimlerden Elif Buse Doğan ve Selin Şekerci de denemişti.