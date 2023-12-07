Nurgül Yeşilçay gençlik fotoğrafını paylaştı: "20 - 25 yılı var"

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'dan yeni paylaşım geldi.

"20 - 25 yılı var"

Nostaljik paylaşımda bulunan Nurgül Yeşilçay'ın "20 - 25 yılı var" notuyla paylaştığı gençlik karesi ilgi odağı oldu.

20'li yaşlardaki Nurgül Yeşilçay duru güzelliğiyle takipçilerini hayran bıraktı.

"Gece yemek yemeyi bıraktım"

Zayıflama sırrı çok merak edilen Nurgül Yeşilçay sırrını şöyle vermişti:

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."