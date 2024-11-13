Nurgül Yeşilçay neden dizilerde oynamadığını açıkladı
Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay neden son dönemde dizi yapmadığı açıkladı.
Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Son Nefesime Kadar gibi birçok başarılı yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, şimdilerde ekranlara ara verdi.
Ünlü oyuncu son dönemde sosyal medyayla yakından ilgileniyor. Kişisel Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan isim, yer verdiği komik videolarla takipçilerini güldürüyor.
Nurgül Yeşilçay, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın Youtube’daki programa katıldı. Programda gündeme dair düşüncelerini paylaşan Yeşilçay, “Her şey çok karışık, kriz, haberler ve biraz düşüğüm. Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı’ydı mesela; bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerdir,” dedi.
Komediye olan ihtiyaçtan bahseden Yeşilçay, “İnsanların komediye ihtiyacı olan bu dönemde biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır. İnsanlar bana neden dizilerde oynamıyorsun diyor; çünkü dizi yok” ifadelerini kullandı