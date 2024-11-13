Nurgül Yeşilçay neden dizilerde oynamadığını açıkladı

Nurgül Yeşilçay, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın Youtube’daki programa katıldı. Programda gündeme dair düşüncelerini paylaşan Yeşilçay, “Her şey çok karışık, kriz, haberler ve biraz düşüğüm. Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı’ydı mesela; bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerdir,” dedi.