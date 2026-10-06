Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun tedavi altına alındığı öğrenildi.
HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU
Türk Sineması'nın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Alço, hastane odasından paylaşımda bulundu.
75 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Göksel Ağabeyim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.
Öte yandan Nuri Alço'dan sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.