Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun tedavi altına alındığı öğrenildi.

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun tedavi altına alındığı öğrenildi.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Türk Sineması'nın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Alço, hastane odasından paylaşımda bulundu.

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? - Resim : 1

75 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Göksel Ağabeyim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? - Resim : 2

Öte yandan Nuri Alço'dan sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

 

 