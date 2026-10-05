Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Altın Çocuk lakabıyla tanınan ünlü oyuncu 90 yaşında vefat etti.

CENAZE TÖRENİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Aşkım Arsoy, babası Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya geldi. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy’du.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başlayan Arsoy’un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti. Yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle, 1957’de Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” filminde kamera karşısına geçti. 1958’de “Kelepçe”, 1959’da ise “Samanyolu” filminde rol aldı. “Samanyolu” ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk’la başrolleri paylaştı.

Arsoy’a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen 'Altın Çocuk' lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. 1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu.