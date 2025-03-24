Nursel Ergin: Kanser sayesinde yeniden doğdum

Yaşadığı süreci tüm detaylarıyla anlatan Ergin, "Mutfak Bahane programına başladım. Kelebek gibiyim." yorumunu yaptı. Programının detaylarını paylaşan ünlü isim şunları söyledi:

"20 dakikada yemek yapmalarını istiyoruz. Büyük ödülü olan ciddi bir rekabet yaşanan, gerçekçi bir aile programı. Ben çok severim aile birliğini. Gelin damat kayınvalide var. Bazen çok ciddi rekabetler tartışmalar yaşanabiliyor. Kaptırıyorlar kendilerini. Biz onları dizginliyoruz. Büyük kavgaları yayınlamıyoruz, kesiyoruz."