Nursel Ergin: Kanser sayesinde yeniden doğdum
Meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan sunucu Nursel Ergin katıldığı televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu.
Uzun zamandır ekranlardan uzak duran sunucu Nursel Ergin'in kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.
8 ay süresince meme ve rahim kanseri tedavisi gören ünlü sunucu A Para'da yayınlanan Biz Bize isimli programa katıldı.
Yaşadığı süreci tüm detaylarıyla anlatan Ergin, "Mutfak Bahane programına başladım. Kelebek gibiyim." yorumunu yaptı. Programının detaylarını paylaşan ünlü isim şunları söyledi:
"20 dakikada yemek yapmalarını istiyoruz. Büyük ödülü olan ciddi bir rekabet yaşanan, gerçekçi bir aile programı. Ben çok severim aile birliğini. Gelin damat kayınvalide var. Bazen çok ciddi rekabetler tartışmalar yaşanabiliyor. Kaptırıyorlar kendilerini. Biz onları dizginliyoruz. Büyük kavgaları yayınlamıyoruz, kesiyoruz."
Ergin, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” açıklamasını yaptı.
Kanserle mücadele ettiği dönemde yaptıklarını anlattı. "Çok yazdım. Kafamı durduramadığım elimin düşüncelere yetişemediği zamanlar oldu." diyen ünlü sunucu "Yazdıkça iyileştiğimi fark ettim, bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış." şeklinde konuştu.