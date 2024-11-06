Nurseli İdiz: Tiyatrodan ayda 150-200 bin lira kazanıyorum, kuluçkaya yatıp dizi bekleyemeyiz
Oyuncu Nurseli İdiz katıldığı 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programında aylık kazancını açıkladı.
Saklambaç, Hıçkırık, Şöhret, Ankara’nın Dikmen’i, Yalan Dünya, Benim İçin Ağlama, Zehirli Sarmaşık, Kartallar Yüksek Uçar gibi birçok yapımda rol alan Nurseli İdiz, TV8 ekranında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Nurseli İdiz, tiyatrodan artık iyi para kazanıldığını belirtti.
Ünlü oyuncu, "Nurseli İdiz gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Eskiden mesela tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dolayısıyla 'Ay ne olur bana bir dizi ver abi, vallahi bak çok ihtiyacım var' demiyoruz yani. Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, aylık 400 bin lira kazanacağım. En düşük oyuna bakarsan 150 bin lira kazanıyorsun."