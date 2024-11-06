Nurseli İdiz: Tiyatrodan ayda 150-200 bin lira kazanıyorum, kuluçkaya yatıp dizi bekleyemeyiz

Ünlü oyuncu, "Nurseli İdiz gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Eskiden mesela tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dolayısıyla 'Ay ne olur bana bir dizi ver abi, vallahi bak çok ihtiyacım var' demiyoruz yani. Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, aylık 400 bin lira kazanacağım. En düşük oyuna bakarsan 150 bin lira kazanıyorsun."