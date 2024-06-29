O da evleniyor! Oyuncu Özgür Çevik düğün tarihini açıkladı
Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı 'Nico' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Çevik önceki gün Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çiftinin düğününe katıldı.
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Önceki gün İzmir'de dünyaevine giren oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk'un düğününe gelen Özgür Çevik, törene uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle katıldı.
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4 yıldır süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak çift, müjdeli haberi muhabirlerle paylaştı.
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DÜĞÜN EYLÜL'DE
Muhabir Online'ın haberine göre; "Sizin için de bir tecrübe olacak mı burası?" sorusuna yanıt veren Özgür Çevik, "Olacak, bizimki de eylülde... Kendimizi bir onların yerine koyuyoruz. Bizim düğün İstanbul'da olacak" dedi.
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Özgür Çevik, uzun ilişkinin sırrını soran muhabire ''Beni idare etmek olabilir'' dedi.