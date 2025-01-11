O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri belli oldu. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Elele Online

Elele Online
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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu - Resim : 1

TV8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi belli oldu. O Ses Türkiye'nin bu yıl başlama tarihini sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı duyurdu.

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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu - Resim : 2

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yaptığı açıklamada, yarışmanın başlayacağı tarihi 25 Ocak 2025 olarak duyurmuştu.

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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu - Resim : 3

O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri kesinleşti. Jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.

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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu - Resim : 4

İsimler açıklanır açıklanmaz sosyal medyada gündem oldu. Hadise ile Melike Şahin'in jüride yer alacağını öğrenenler, asla anlaşamayacakları yönünde yorumlarda bulundu.