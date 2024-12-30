O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanı yayınlandı! İşte çok merak edilen jüri ve konuklar

O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel bölümünün fragmanı da yayınlandı. Bu yıl jüride ilk kez yer alacak ünlü isimler de tanıtımda yer aldı. O Ses Türkiye jürisinde Beyaz, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola var.