O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanı yayınlandı! İşte çok merak edilen jüri ve konuklar
Her sene yılbaşında ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 programının tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”de yer alan jüri ve konuklar...
Her sene olduğu gibi bu sene de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yeni yılı evde geçireceklere keyifli anlar yaşatacak. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyerek performans sergileyecek.
Sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel bölümünün fragmanı da yayınlandı. Bu yıl jüride ilk kez yer alacak ünlü isimler de tanıtımda yer aldı. O Ses Türkiye jürisinde Beyaz, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola var.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü tanıtım videosunda yer alan ünlü konuklar izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. İşte Yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye’nin özel bölümünde yer alan ünlü isimler...