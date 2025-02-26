Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'den yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Pınar Deniz şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Instagram hesabından pembe kombinleriyle dolu bir dump paylaşan Pınar Deniz, kendi çocukluk fotoğrafını da takipçilerine sundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'den yeni paylaşım - Resim : 1

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı. 

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Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'den yeni paylaşım - Resim : 2

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu mutlu evliliklerini şimdilerde bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına alacak çift, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. 

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Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'den yeni paylaşım - Resim : 3

Instagram hesabından pembe kombinleriyle dolu bir dump paylaşan Pınar Deniz, kendi çocukluk fotoğrafını da takipçilerine sundu. 

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Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'den yeni paylaşım - Resim : 4

Doğacak bebeklerinin ünlü oyuncuya acaba benzeyecek mi sorusunu akıllara getirdi. 