Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'den yeni paylaşım
Ünlü oyuncu Pınar Deniz şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Instagram hesabından pembe kombinleriyle dolu bir dump paylaşan Pınar Deniz, kendi çocukluk fotoğrafını da takipçilerine sundu.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu mutlu evliliklerini şimdilerde bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına alacak çift, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde.
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Instagram hesabından pembe kombinleriyle dolu bir dump paylaşan Pınar Deniz, kendi çocukluk fotoğrafını da takipçilerine sundu.
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Doğacak bebeklerinin ünlü oyuncuya acaba benzeyecek mi sorusunu akıllara getirdi.