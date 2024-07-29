Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; 47 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.