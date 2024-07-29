Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum
Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım geldi.
Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; 47 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.
Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Cenaze dün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına defnedildi.
Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım geldi. Oğlunun cenazesinden bir görüntü paylaşan Soyman "Yavrum melek oldun Harunum" notunu düştü.