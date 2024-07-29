Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum

Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım geldi.

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Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum - Resim : 1

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum - Resim : 2

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; 47 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi. 

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Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum - Resim : 3

Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Cenaze dün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına defnedildi.

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Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım: Yavrum melek oldun Harunum - Resim : 4

Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'dan ilk paylaşım geldi. Oğlunun cenazesinden bir görüntü paylaşan Soyman "Yavrum melek oldun Harunum" notunu düştü.