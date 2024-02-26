Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun köfte
Bir süredir işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan bugün 28 yaşına girdi. Oğulcan Engin sevgilisi ile pozlarını "İyi ki doğdun köfte" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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Şimdilerde "Ateş Kuşları" adlı dizide başrol oynayan İlayda Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin birlikte olan İlayda Alişan bugün 28 yaşına girdi.
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Oğulcan Engin sevgilisi ile pozlarını "İyi ki doğdun köfte" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"
Öte yandan birkaç ay önce el ele konsere giden ve muhabirlerle sohbet eden ikiliden Oğulcan Engin, aşkını "Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" sözleriyle itiraf etmişti.