Oğulları 3 aylık olan Yasemin Şefkatli: "Sizinle geçen her güne bin şükür"

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.
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İkizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını vermişlerdi. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
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Şimdilerde anne-baba olmanın tadını çıkaran ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, oğullarının 3. ayına özel bir paylaşım yaptı.
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Oğullarının yüzünü göstermeyen ünlü isim, paylaşımına "Sizinle geçen 3 ay. Her gününe bin şükür. Sizi çok seviyorum aşklarım" ifadelerini not düştü.