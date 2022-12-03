Oğuzhan Koç'tan eşi Demet Özdemir'e çiçekli karşılama

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç , 28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

"EVE HOŞ GELDİN"

Bir davet için Bakü'ye giden Demet Özdemir, geçen akşam eve döndü. Oğuzhan Koç ise eşine çiçek göndererek güzel oyuncuya sürpriz yaptı. Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazdı.

Oğuzhan Koç da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabının hikayeler bölümünden kalp emojisiyle yayınladı.