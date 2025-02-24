Okan Yalabık yeni sevgilisini ilk kez paylaştı

Uzun yıllardır adı hiç kimseyle anılmayan Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık, yeni aşkını Instagram hesabından duyurdu.

Elele Online

Elele Online
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Okan Yalabık yeni sevgilisini ilk kez paylaştı - Resim : 1

Serseri dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Okan Yalabık, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa rolüyle yakaladı. 

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Okan Yalabık yeni sevgilisini ilk kez paylaştı - Resim : 2

Okan Yalabık, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Ezgi Ayvalı ile aşk yaşıyordu. İkili ilişkileri boyunca hiç ortalıkta görünmedikleri gibi ayrılıkları da sessiz sedasız olmuştu.

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Okan Yalabık yeni sevgilisini ilk kez paylaştı - Resim : 3

Bir süredir yalnız olan Okan Yalabık yeni sevgilisini ilan etti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu sevgilisi ve köpeğinin karlar üstünde yatarken verdiği pozu paylaştı.

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Okan Yalabık yeni sevgilisini ilk kez paylaştı - Resim : 4

Yalabık'ın sevgilisinin İlke Beyaz adında bir iş insanı olduğu öğrenildi.