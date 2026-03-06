Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun oğlu Aziz 1 yaşına girdi: "İyi ki doğdun Aziz oğlum"

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bugün büyük bir mutluluk yaşıyor. 6 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Aziz, bugün tam 1 yaşına bastı.

 

2016 yılında Fatih Harbiye setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Aziz'in birinci yaş gününü kutluyor.

33 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, 6 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da dünyaya getirdiği oğlu için sosyal medya hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.  

Her zamanki gibi oğlunun yüzünü göstermemeye özen gösteren Atagül, paylaşımına şu samimi notu düştü:

"İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim." 