Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun oğlu Aziz 1 yaşına girdi: "İyi ki doğdun Aziz oğlum"
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bugün büyük bir mutluluk yaşıyor. 6 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Aziz, bugün tam 1 yaşına bastı.
2016 yılında Fatih Harbiye setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Aziz'in birinci yaş gününü kutluyor.
33 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, 6 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da dünyaya getirdiği oğlu için sosyal medya hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.
Her zamanki gibi oğlunun yüzünü göstermemeye özen gösteren Atagül, paylaşımına şu samimi notu düştü:
"İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim."