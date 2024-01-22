'Ömer' dizisinin kadrosu genişliyor! Yeni oyuncu katılıyor

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği “Ömer” dizisi her hafta pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi.

Oya Taşanlar kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosuna Oya Taşanlar dahil oldu. Taşanlar, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrollerinde yer aldığı dizide 'Aliye' rolünü canlandıracak. 'Aliye'nin Ali Düşenkalkar‘ın hayat verdigi İzzet karakteriyle ilgisinin olduğu öğrenildi.