Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır'dan veda paylaşımı: Hayatımın en özel işlerinden biriydi
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in iki sezonluk macerası dün akşam sona erdi. Dizinin oyuncuları da setten paylaştıkları karelerle sevenlerine veda etti.
Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer," 6 Mayıs Pazartesi akşamı 54. bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda etti. Toplu düğün töreninin damga vurduğu son bölümde herkesin mutluluğu bulması dikkat çekti.
Dizinin mutlu sonu, sosyal medyada izleyiciler tarafından "Harika bir final," "Mutlu sonlar her zaman güzeldir," ve "Final dediğin böyle olur," yorumlarıyla coşkuyla karşılandı.
Dizinin oyuncuları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla izleyicilerine veda etti. Dizide Ömer'in büyük aşkı Gamze'yi canlandıran Gökçe Bahadır, setten paylaştığı karelere şu notu düştü:
"Bir sürü anı ,fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak."