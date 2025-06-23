Derin Talu ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından aldığı ölüm tehditlerini ve bedenine yönelik hakaretleri açıklayarak isyan etti. 2003 doğumlu Talu, yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.
Defne Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren ve Derin isimli kızları son zamanlarda anneleriyle kamera karşısına geçmeye başladı. 1996 doğumlu Deren Talu mankenliğe yönelirken 2003 doğumlu kızı Derin Talu pek göz önünde bulunmuyordu.
Aldığı yüzlerce linç mesajına daha fazla dayanamadığından bahseden Talu, ağlayarak isyan ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı anlar gündem oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derin Talu, "Dünden itibaren bir sürü 'Öl', 'Kendini öldür', 'Seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum" dedi.
Kilosu hakkında günde 1000'den fazla kötü eleştiriye maruz kalan Derin Talu, son olarak TikTok hesabında paylaştığı video ile gözyaşlarını tutamadı.