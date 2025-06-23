Derin Talu ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derin Talu, "Dünden itibaren bir sürü 'Öl', 'Kendini öldür', 'Seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum" dedi.