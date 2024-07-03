Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Her şey yeterince çirkin"

Nokta gazetesinden Başak Çokan'ın haberine göre; Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu. Her şey kısa sürede gerçekleştiğini belirten Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" dedi.