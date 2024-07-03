Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Her şey yeterince çirkin"
Oyuncu Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktaladı. Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu.
Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.
Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
İkili tatilde çektirdikleri fotoğrafları boşanmadan 20 gün sonra paylaşınca 'İhanet' iddiaları ortaya çıktı.
Nokta gazetesinden Başak Çokan'ın haberine göre; Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu. Her şey kısa sürede gerçekleştiğini belirten Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" dedi.