Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor

''15,5 KİLO GİTTİ'

Yeni hali gündem olan ünlü isim konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde, '“15,5 kilo gitti. Şöyle aynada bir kendime baktım dedim ki ‘Ne yapıyorsun sen?’ Ona bakarken elimde hamburgeri gördüm. Hamburger yerken bunun farkına varmam enteresan oldu. Kafaya koydum düzenli spor, hiçbir şey yemiyorum. Arada kaçamak yapıyorum tabii' demişti.