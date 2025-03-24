Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 10 yıl sonra yepyeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Büyüktopçu verdiği kilolarla herkesi şaşırtmayı başardı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor - Resim : 1

Kiralık Aşk dizisindeki 'Koray' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Onur Büyüktopçu 10 yılın ardından ekranlara geri dönüyor. 

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Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor - Resim : 2

Uzun zamandır fazla kilolarını vermeye çalışan ünlü oyuncunun son hali gündem oldu.

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Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor - Resim : 3

Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol aldığı Nergis Kumbasar ile sosyal medyaya eğlenceli içerikler üreten ve sevenlerinden beğeni alan Büyüktopçu, şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

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Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor - Resim : 4

''15,5 KİLO GİTTİ'

Yeni hali gündem olan ünlü isim konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde, '“15,5 kilo gitti. Şöyle aynada bir kendime baktım dedim ki ‘Ne yapıyorsun sen?’ Ona bakarken elimde hamburgeri gördüm. Hamburger yerken bunun farkına varmam enteresan oldu. Kafaya koydum düzenli spor, hiçbir şey yemiyorum. Arada kaçamak yapıyorum tabii' demişti.