Onur Büyüktopçu 10 yıl sonra ekranlara yeni tarzıyla geri dönüyor
Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 10 yıl sonra yepyeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Büyüktopçu verdiği kilolarla herkesi şaşırtmayı başardı.
Kiralık Aşk dizisindeki 'Koray' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Onur Büyüktopçu 10 yılın ardından ekranlara geri dönüyor.
Uzun zamandır fazla kilolarını vermeye çalışan ünlü oyuncunun son hali gündem oldu.
Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol aldığı Nergis Kumbasar ile sosyal medyaya eğlenceli içerikler üreten ve sevenlerinden beğeni alan Büyüktopçu, şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
''15,5 KİLO GİTTİ'
Yeni hali gündem olan ünlü isim konuyla ilgili ise geçtiğimiz günlerde, '“15,5 kilo gitti. Şöyle aynada bir kendime baktım dedim ki ‘Ne yapıyorsun sen?’ Ona bakarken elimde hamburgeri gördüm. Hamburger yerken bunun farkına varmam enteresan oldu. Kafaya koydum düzenli spor, hiçbir şey yemiyorum. Arada kaçamak yapıyorum tabii' demişti.