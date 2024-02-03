Onur Tuna'nın, Şahane Hayatım'daki oynadığı sahne gerçekte yaşanmış
Başrollerini Onur Tuna, Hilal Altınbbilek ve Yiğit Özşener'in paylaştığı 'Şahane Hayatım' dizisinin 13. bölümünde gerçekleşen bir sahnede, Onur Tuna'nın performansı adeta gündem oldu.
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Şahane Hayatım'da Mesut karakteriyle izlediğimiz Onur Tuna, son bölümde arkadaşının katilini yakaladığı sahneyle sosyal medyada gündem oldu.
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Önceki yıllardan röportajları ortaya çıkan Tuna'nın benzer olayı gerçek hayatında yaşadığı ortaya çıktı.
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Arkadaşının katilini bulmaya çalışan Mesut'un Selo'yu tuzağa düşürdüğü sahne çok konuşulurken, o sahnede Onur Tuna'nın oyunculuğu çok beğenildi.
Sahnedeki "yaşanmışlık" hissinin aslında gerçek bir olaydan kaynaklandığı ortaya çıktı.
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Önceki yıllarda verdiği röportajlardan birinde üniversiteden arkadaşının tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünden bahseden Onur Tuna'nın röportajı tekrardan gündem olurken, izleyiciler Tuna'nın bu olay nedeniyle bu kadar içten oynadığı yorumunu yaptılar.