Onur Tuna'nın, Şahane Hayatım'daki oynadığı sahne gerçekte yaşanmış

Önceki yıllarda verdiği röportajlardan birinde üniversiteden arkadaşının tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünden bahseden Onur Tuna'nın röportajı tekrardan gündem olurken, izleyiciler Tuna'nın bu olay nedeniyle bu kadar içten oynadığı yorumunu yaptılar.