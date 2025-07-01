Orlando Bloom, Katy Perry'e gönderme mi yapıyor?
Hollywood'un en gözde çiftlerinden Katy Perry ve Orlando Bloom, dokuz yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı alarak sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılık haberinin duyulmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Orlando Bloom, Instagram hesabından yaptığı üst üste özlü söz paylaşımıyla gündeme oturdu.
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Katy Perry ve Orlando Bloom, ilişkileriyle ilgili haftalardır süren spekülasyonların ardından yollarını ayırmıştı.
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Yeni bekar Orlando Bloom, Jeff Bezos ve Lauren Sánchez'in İtalya'daki lüks düğün öncesi partisinde gizemli bir kadınla yakınlaşırken görüldüğü iddia edilmişti.
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Ayrılığın ardından ünlü yıldız Katy Perry de soluğu tatilde almıştı. Arkadaşlarıyla Avustralya'da tekne gezisine çıkan güzel oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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48 yaşındaki İngiliz aktör, Katy ile ayrılık haberinin duyulmasından birkaç gün sonra, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.