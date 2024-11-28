Oryantal Didem Kınalı: 12 kere estetik ameliyat oldum
Ünlü oryantal Didem Kınalı, katıldığı bir programda 12 kez estetik için bıçak altına yattığını açıkladı.
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İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programıyla üne kavuşan 'Oryantal Didem' olarak bilinen Didem Kınalı, katıldığı programda yaptırdığı estetik ameliyatları açıkladı.
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Katıldığı programda erkeklerin yaptırdığı estetikleri değerlendiren Didem Kınalı, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu.
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'ERKEKLER ESTETİK YAPTIRMASIN'
Didem Kınalı, "Yok yaptırmasınlar ya! Benim erkek arkadaşım olsa ve yaptırsa 'Lütfen yaptırma' derim. O kadar kötü duruyor ki insanlar gülüyorlar o tiplere. Gökhan Özen de olmuş. Kör müyüz canım? Çok net ortada yani" diye konuşmuştu.
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'12 KEZ BURUN AMELİYATI OLDUM'
38 yaşındaki eski oryantal Didem Kınalı, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Kınalı, 12 kez burun ameliyatı olduğunu söyledi.