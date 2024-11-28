Oryantal Didem Kınalı: 12 kere estetik ameliyat oldum

'ERKEKLER ESTETİK YAPTIRMASIN'

Didem Kınalı, "Yok yaptırmasınlar ya! Benim erkek arkadaşım olsa ve yaptırsa 'Lütfen yaptırma' derim. O kadar kötü duruyor ki insanlar gülüyorlar o tiplere. Gökhan Özen de olmuş. Kör müyüz canım? Çok net ortada yani" diye konuşmuştu.