Oscar törenine Adam Sandler’ın kıyafeti damga vurdu



Sandler yanıt verirken ayağa kalktı ve yüksek sesle, “Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile,” diye yanıt verdi. “Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!” ifadelerini kullandı.