Oscar törenine Adam Sandler’ın kıyafeti damga vurdu
Adam Sandler, Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar törenine mavi bir sweatshirt ve şortla katıldı. Sandler, kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının en’lerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Oyuncu Adam Sandler, 97'nci Akademi Ödülleri için Los Angeles'ta düzenlenen törene şort ve sweatshirt ile geldi. Sandler'ın tarzını gören Conan O' Brien, sunumunu yarıda kesip oyuncuyu tiye aldı. Conan O'Brien, Sandler'a “Gecenin ikisinde video poker oynayan bir adam gibi giyinmişsin" dedi.
Sandler yanıt verirken ayağa kalktı ve yüksek sesle, “Siz konuyu açana kadar kimse ne giydiğimi düşünmedi bile,” diye yanıt verdi. “Ben böyle görünmeyi seviyorum... Ne giyip ne giymediğim umurumda değil. Şık spor şortum ve kabarık sweatshirt'üm seni o kadar rahatsız etti ki arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek zorunda kaldın!” ifadelerini kullandı.
Sandler, seyircilerin memnuniyetsizliği üzerine töreni terk etmeyi tercih etti, ancak gitmeden önce 'A Complete Unknown' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday olan Timothee Chalamet'nin yanına gelerek sarıldı ve oyuncunun soyadını haykırarak izleyenleri güldürdü.