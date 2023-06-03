Oscar'lı oyuncu Natalie Portman'ın aldatıldığı iddia edildi

Hollywood'un en mutlu çiftleri arasında gösterilen çifte nazar değdi. Oyuncu Natalie Portman'ın (41), 2012'de dünyaevine girdiği balet eşi Benjamin Millepied (45) tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü.

"Benjamin büyük bir hata yaptığının farkında"

İddialara göre Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattı. People'a göre, bu ilişki kısa sürdü ve bitti. Portman ve eşinin aldatma söylentilerine rağmen evliliklerini yürütmeye çalıştığı iddia edildi.

Bir süredir sorunlar yaşayan çift, evliliklerini kurtarmaya çalışırken Millepied’in 25 yaşındaki iklim aktivisti Camille Étienne ile birlikte olduğu konuşuluyor.

Étienne, Greta Thunberg’in de arkadaşı ve çevre üzerine bir dizi kısa film çekti, ayrıca bir de kitabı var. 2020 yılında da Vanity Fair tarafından “2020’nin 50 Fransız Kadını” listesinde yer almıştı.

Bir kaynak "Benjamin büyük bir hata yaptığının farkında. Natalie'nin onu affetmesi ve aileyi bir arada tutabilmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Portman'ın Kasım ayında 23 gün boyunca çekimleri devam eden filmi 'May December'ın setinde eşiyle sorun yaşadıkları ve bu ay Cannes Film Festivali'nde yapılan galada aralarının hâlâ tam olarak düzelmediği de söylenmişti.