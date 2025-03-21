Osman Sınav için ünlülerden başsağlığı mesajları: "Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın"
'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizileri ile hafızalara kazınan Osman Sınav, kanser nedeniyle hayatı kaybetti. Sınav'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
SELÇUK YÖNTEM
"Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm."
NECATİ ŞAŞMAZ
"Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Sevgili dost Osman Sınav’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav, halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun sevgili Osman Sınav."
MELEK BAYKAL
"Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikayesi, masalı bize miras kaldı. Hayat Bağları dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu."