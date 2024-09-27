Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi

'Baht Oyunu, 'Erkek Severse', 'Gülümse Kaderine', 'Süper Kahramanlar – Altay', 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Sümen, bir süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.