Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi
Oyuncu Aslı Sümen, bir süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.
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'Baht Oyunu, 'Erkek Severse', 'Gülümse Kaderine', 'Süper Kahramanlar – Altay', 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Sümen, bir süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.
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Aslı Sümen nikah karelerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sümen, Chris Bann’e etiketleyip “O artık bir koca” notunu düştü.
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Sümen'in paylaşımına aralarında takipçilerinden tebrik mesajları geldi.