Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi

Oyuncu Aslı Sümen, bir süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi - Resim : 1

'Baht Oyunu, 'Erkek Severse', 'Gülümse Kaderine', 'Süper Kahramanlar – Altay', 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Sümen, bir süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.

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Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi - Resim : 2

Aslı Sümen nikah karelerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.  

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Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi - Resim : 3

Sümen, Chris Bann’e etiketleyip “O artık bir koca” notunu düştü.

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Oyuncu Aslı Sümen, Chris Bann ile Roma'da evlendi - Resim : 4

Sümen'in paylaşımına aralarında  takipçilerinden tebrik mesajları geldi.